Бородавко: у Большунова не самое лучшее самочувствие. Наступил спад

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Большунова в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом, в которой россиянин занял четвёртое место.

«Гонка сложилась тяжело. Было видно, что у Саши не самое лучшее самочувствие, наступил спад. Трасса была мягкая, тяжело бежать, когда сложно отталкиваться», — рассказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, победу в гонке одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Второе место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку сильнейших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Большунов стал лучшим среди россиян. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.