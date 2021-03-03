Рочев оценил четвёртое место Большунова и результаты других россиян в «разделке» на ЧМ

Чемпион мира 2005 года по лыжным гонкам Василий Рочев-младший прокомментировал результаты мужской индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира. Весь пьедестал заняли норвежцы, лучшим из россиян стал Александр Большунов, занявший четвёртое место. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.

«Остаётся вопрос об участии Саши в тим-спринте, судя по первым трём местам норвежцев, которые в той гонке не участвовали. С другой стороны, у норвежцев есть Клебо и его можно назвать лидером. У нас лидер Саша. Скамейка запасных у нас отсутствует, не как у Норвегии, конечно. С расчётом на медаль в спринте можно было поставить только Сашу, а медаль нужна. Поэтому скажу, что риск оправданный и осознанный, его нужно было ставить. Да он и сам горел желанием, был на эмоциональном подъёме, но эта спринт-эстафета повлияла на его результат сегодня. У него просто закончились силы, по картинке всё было чётко видно.

Легков с Губерниевым говорили о быстром темпе Большунова со старта — я с ними не согласен. По мне, он начал 15 километров как обычно, в своём темпе. Но железных людей не бывает, даже Саша может устать и у него могут закончиться силы.

На самом деле самая тяжёлая часть круга именно та, где Саша и сдал. Финишировали все на самом тяжёлом подъёме. Проигрыш при наличии такого состояния может составить вплоть до минуты. Если теряешь силы и темп, а лидеры прибавляют, на очень коротком промежутке отставание может быть очень большим. Чисто визуально, повторюсь, Саша начал в своём темпе, но усталость, которая накопилась, дала о себе знать. В ключевой момент гонки его не хватило.

Хочу отметить Мальцева, он хорошо разложился по дистанции. Последние километры отлично прошёл. Пятое место — успех для него. Что касается Якимушкина и Мельниченко, они держались достойно и показали хороший результат.

По горячим следам, даже если взять всех четверых ребят, которые бежали сегодня, — они готовы в физическом плане бежать эстафету. Если тренерский штаб даст Саше Большунову отдых, то у нас есть Илья Семиков в конце концов на классический этап», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.