«По ходу гонки тренер кричал: «Бейся за подиум!» Мальцев — о пятом месте в «разделке»

Лыжник сборной России Артём Мальцев прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира, в которой ему удалось занять пятое место.

«Я готовился к этой гонке по полной программе. Сначала была новость, что не стартую, потом — стартую. В итоге стартанул. Считаю, показал достойный результат — пятое место. Конечно, хотелось бы топ-три, но я выдал всё возможное. Достойно выступил.

По ходу гонки получал всю информацию, и Маркус мне кричал: «Бейся за подиум!» Вели по тем, кто шёл впереди. В итоге заехал пятым. Порадовал Маркуса. Мы с ним уже прикалывались, говорил ему: «Маркус, я у тебя остался последний герой».

Весь чемпионат мира провожу на позитиве, улыбаюсь, смеюсь. Думаю, нечего унывать. Всё впереди. Стараемся, работаем. Не на кровати же лежим. Весна будет — будем на дискотеке, в джинсовке отжигать. А пока в чём дали, в том и бегаем», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».