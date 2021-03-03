Елена Вяльбе назвала вариант расстановки россиянок в эстафете на чемпионате мира

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о расстановке на женскую эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе завтра, 4 марта. Ранее стало известно, что за сборную России выступят Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.
«Женская эстафета? Мы с тренерами окончательно ещё ничего не обсуждали. Буду надеяться, что мы будем единогласны. Думаю, Яна на первом этапе, второй — Юля, третий — Таня, последний — Наташа. Вчера было видно, что Наташа разбегается. Всё-таки пять км — это не спринт, где надо резко идти. Это тяжёлая трасса, где надо выдержать. У неё есть функциональная подготовка, просто скорости немного не хватает. Лучших, чем эти, нет. Будем надеяться, что девчонки смогут побороться за медаль. Всё это возможно», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ»
Российские лыжницы на нынешнем чемпионате мира пока не завоевали ни одной медали.
- 3 марта 2021
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