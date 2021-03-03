Мельниченко: некоторые даже падали на поворотах, я сам чуть не упал на первом круге

Лыжник сборной России Андрей Мельниченко прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира, в которой ему удалось занять 12-е место.

«Было очень тяжело ждать. Ты ждёшь, надеешься, готовишься к единственному старту, от которого зависит дальнейшее выступление на чемпионате мира. Сегодня трасса была сложная. Вроде и солнца не было, не так сильно топило, но всё равно она внесла свои коррективы. Некоторые даже падали на поворотах, некоторые стояли. Я сам чуть не упал на первом круге, еле-еле там удержался», — рассказал Мельниченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, победу в гонке одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Второе место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку сильнейших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Большунов стал лучшим среди россиян. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.