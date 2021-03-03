Бородавко сказал, что решение не солить трассу сказалось на результате Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о выступлении Александра Большунова в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), в которой россиянин занял четвёртое место.



«Было видно, что Саше очень тяжело функционально. Скорее всего, не восстановился после тех гонок, где был мощный яркий выплеск. Плюс устал бороться с лыжнёй, потому что именно в этом день жюри почему-то решили трассу не солить. В итоге трасса посыпалась. Таким тяжёлым спортсменам, как Александр, было тяжело выдать всю мощность. Думаю, в совокупности это дало такой результат.



Не стоит ли Большунову пропустить эстафету и готовиться к „полтиннику“? Да нет. У него ещё есть день на восстановление. Конечно, он нужен эстафете. Самому тоже хочется бежать. Думаю, кризис пройдёт и буквально через день он будет в нормальном состоянии», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

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