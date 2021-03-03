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Перевозчиков: 11-е место — это не результат, но Якимушкин рассматривается на эстафету

Перевозчиков: 11-е место — это не результат, но Якимушкин рассматривается на эстафету
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал выступление россиян в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Лучшим из россиян в «разделке» стал Александр Большунов, занявший четвёртое место. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.

«Результатами Якимушкина и Мельниченко недоволен. Их состояние в прошлых гонках внушало оптимизм. Что сейчас — нужно поговорить с ребятами. Не думаю, что причина в лыжах. Думаю, это в какой-то степени отражение их уровня именно на сегодняшний день. Может, были какие-то причины. Но, скорее всего, дело в их состоянии.

Надо поговорить с ребятами, потому что 11-е и 12-е места — это не результат. Но Якимушкин рассматривается на эстафету. Скорее всего, это второй этап. Пока не знаю», — сказал Перевозчиков в эфире «Матч ТВ».

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