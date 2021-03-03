Красноярск лишили права принять ЧМ по сноуборду и фристайлу в 2025 году из-за решения CAS

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что Красноярск не сможет принять чемпионат мира по сноуборду и фристайлу в 2025 году. Сообщается, что город не сможет стать хозяином проведения мирового первенства из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Из-за вердикта CAS ни один российский спортивный объект не может стать местом проведения международных соревнований вплоть до 2025 года. Отметим, что Красноярск был единственным кандидатом на проведение соревнований в 2025 году.
17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне утвердил список санкций в отношении России со стороны ВАДА. Российские спортсмены не смогут выступать со своим флагом и гимном на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Использование цветов флага и слова «Россия» на форме было оставлено на усмотрение международных федераций.
- 3 марта 2021
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