Бородавко: из-за соцсетей многие спортсмены у нас превращаются в гламурных лыжников

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая не исключила, что вернёт в национальную команду запрет на общение в соцсетях во время соревнований, так как они отвлекают спортсменов.

«Елена Валерьевна абсолютно права по поводу соцсетей, потому что многие спортсмены у нас превращаются в гламурных лыжников. Это мешает, они должны быть сосредоточены на тренировках и выступлениях, а не на том, как они поели, какие горы увидели или какие птички пролетели.



Меня нет ни в одной социальной сети, я телефоном пользуюсь по назначению. Мне это не надо. TikTok? Я даже не знаю, что это такое, не материтесь», — приводит слова Бородавко ТАСС.