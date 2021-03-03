Бородавко: из-за соцсетей многие спортсмены у нас превращаются в гламурных лыжников
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая не исключила, что вернёт в национальную команду запрет на общение в соцсетях во время соревнований, так как они отвлекают спортсменов.
«Елена Валерьевна абсолютно права по поводу соцсетей, потому что многие спортсмены у нас превращаются в гламурных лыжников. Это мешает, они должны быть сосредоточены на тренировках и выступлениях, а не на том, как они поели, какие горы увидели или какие птички пролетели.
Меня нет ни в одной социальной сети, я телефоном пользуюсь по назначению. Мне это не надо. TikTok? Я даже не знаю, что это такое, не материтесь», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Юлия Ступак — о высказывании Елены Вяльбе про соцсети: надеюсь, это была шутка
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