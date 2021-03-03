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Стал известен состав сборной Норвегии на женскую эстафету на ЧМ-2021 в Оберстдорфе

Стал известен состав сборной Норвегии на женскую эстафету на ЧМ-2021 в Оберстдорфе
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на женскую эстафету на чемпионате мира, который проходит в Оберстдорфе (Германия), сообщает NRK.

По данным источника, в эстафетной гонке примут участие Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм.

«С нетерпением жду завтрашней эстафеты. У нас сильная команда. Я в хорошей форме, и трасса мне подходит», — прокомментировала Йохауг.

Вчера, 2 марта, тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал состав национальной команды на женскую эстафету на чемпионате мира. В гонке примут участие Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Эстафета состоится завтра, 4 марта. Начало гонки — в 15:15 мск.

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