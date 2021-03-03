Шведский лыжник оценил отказ Большунова общаться со СМИ после 4-го места в «разделке»

Шведский лыжник Йенс Бурман поделился мнением об отказе россиянина Александра Большунова дать комментарий представителям средств массовой информации по итогам индивидуальной гонки коньковым ходом на 15 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, в гонке Александр занял четвёртое место.

«В его багаже множество заслуг и медалей, о которых он всегда может вспомнить, поэтому не думаю, что всё должно перевернуться с ног на голову только потому, что выдался не самый удачный день.

Думаю, ему следовало остановиться и немного поговорить. Можно даже было вернуться чуть позже, немного успокоившись и придя в себя. Но и разочарование можно понять. Все же хотят сражаться за медали», — приводит слова Бурмана Expressen.