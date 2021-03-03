Мальцев — о 5-м месте в «разделке»: третий круг шёл на зубах, отдал всё, в горле пересохло

Российский лыжник Артём Мальцев поделился мнением о выступлении в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), в которой ему удалось занять пятое место.



«Аналитику по кругам ещё не смотрел, но мне всегда кричали цифру чуть меньше десяти секунд — восемь, семь, где-то так. Маркус кричал, что борюсь за пьедестал, я вроде бы и добавлял, старался какие-то участки пройти поспокойнее, а другие — сильнее, но в итоге отрыв сохранялся. Где-то на первом круге я его получил, а затем уже удерживал. Посмотрим с Маркусом, будем анализировать гонку. Третий круг шёл уже на зубах, отдал всё, в горле пересохло, сейчас очень хочу пить.



Считаю, что выдал максимум своих возможностей. Норвежцы, конечно, очень сильно подготовились к чемпионату мира, пропустили полсезона. Мы тоже не отдыхали, готовились.



Эстафета? Пока вообще ничего не могу сказать, тренерам виднее. Даже не хочу загадывать. Хотелось бы бежать конёк, но побегу ли и если да, то какой этап, пусть решают тренеры», — приводит слова Мальцева «Матч ТВ».

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