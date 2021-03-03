Мальцев — о 5-м месте в «разделке»: третий круг шёл на зубах, отдал всё, в горле пересохло

Российский лыжник Артём Мальцев поделился мнением о выступлении в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), в которой ему удалось занять пятое место.
«Аналитику по кругам ещё не смотрел, но мне всегда кричали цифру чуть меньше десяти секунд — восемь, семь, где-то так. Маркус кричал, что борюсь за пьедестал, я вроде бы и добавлял, старался какие-то участки пройти поспокойнее, а другие — сильнее, но в итоге отрыв сохранялся. Где-то на первом круге я его получил, а затем уже удерживал. Посмотрим с Маркусом, будем анализировать гонку. Третий круг шёл уже на зубах, отдал всё, в горле пересохло, сейчас очень хочу пить.
Считаю, что выдал максимум своих возможностей. Норвежцы, конечно, очень сильно подготовились к чемпионату мира, пропустили полсезона. Мы тоже не отдыхали, готовились.
Эстафета? Пока вообще ничего не могу сказать, тренерам виднее. Даже не хочу загадывать. Хотелось бы бежать конёк, но побегу ли и если да, то какой этап, пусть решают тренеры», — приводит слова Мальцева «Матч ТВ».
- 3 марта 2021
-
21:54
-
21:08
-
21:08
-
20:58
-
20:44
-
20:20
-
20:04
-
19:39
-
19:21
-
19:13
-
18:08
-
17:50
-
17:33
-
17:24
-
17:17
-
17:10
-
16:57
-
16:57
-
16:49
-
16:49
-
16:44
-
16:42
-
16:37
-
16:37
-
16:30
-
16:28
-
16:28
-
16:22
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:24
-
15:05
-
14:30
-
14:28