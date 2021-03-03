Норвежка Марен Лундбю завоевала золото ЧМ в прыжках на лыжах с трамплина, Аввакумова — 7-я

Норвежская спортсмена Марен Лундбю завоевала золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия). Второй результат показала японка Сара Таканаси, замкнула тройку лучших представительница Словении Ника Крижнар.
Лучшей среди россиянок стала Ирина Аввакумова, показавшая седьмой результат.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Женщины. HS-137
1. Марен Лундбю (Норвегия) – 296,6
2. Сара Таканаси (Япония) – 287,9
3. Ника Крижнар (Словения) – 287,1
4. Марита Крамер (Австрия) – 281,9
5. Силье Опсет (Норвегия) – 277,1
6. Эма Клинец (Словения) – 273,3
7. Ирина Аввакумова – 265,7…
23. Софья Тихонова – 192,0…
26. Анна Шпынева – 173,1…
30. Ирма Махиня (все — Россия) – 143,1
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