Норвежка Марен Лундбю завоевала золото ЧМ в прыжках на лыжах с трамплина, Аввакумова — 7-я

Норвежская спортсмена Марен Лундбю завоевала золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия). Второй результат показала японка Сара Таканаси, замкнула тройку лучших представительница Словении Ника Крижнар.



Лучшей среди россиянок стала Ирина Аввакумова, показавшая седьмой результат.



Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Женщины. HS-137



1. Марен Лундбю (Норвегия) – 296,6

2. Сара Таканаси (Япония) – 287,9

3. Ника Крижнар (Словения) – 287,1

4. Марита Крамер (Австрия) – 281,9

5. Силье Опсет (Норвегия) – 277,1

6. Эма Клинец (Словения) – 273,3

7. Ирина Аввакумова – 265,7…

23. Софья Тихонова – 192,0…

26. Анна Шпынева – 173,1…

30. Ирма Махиня (все — Россия) – 143,1