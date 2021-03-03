Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Норвежка Марен Лундбю завоевала золото ЧМ в прыжках на лыжах с трамплина, Аввакумова — 7-я

Норвежка Марен Лундбю завоевала золото ЧМ в прыжках на лыжах с трамплина, Аввакумова — 7-я
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Норвежская спортсмена Марен Лундбю завоевала золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия). Второй результат показала японка Сара Таканаси, замкнула тройку лучших представительница Словении Ника Крижнар.

Лучшей среди россиянок стала Ирина Аввакумова, показавшая седьмой результат.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Женщины. HS-137

1. Марен Лундбю (Норвегия) – 296,6
2. Сара Таканаси (Япония) – 287,9
3. Ника Крижнар (Словения) – 287,1
4. Марита Крамер (Австрия) – 281,9
5. Силье Опсет (Норвегия) – 277,1
6. Эма Клинец (Словения) – 273,3
7. Ирина Аввакумова – 265,7…
23. Софья Тихонова – 192,0…
26. Анна Шпынева – 173,1…
30. Ирма Махиня (все — Россия) – 143,1

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-137
03 марта 2021, среда. 19:15 МСК
Окончено
1
Марен Лундбю
Норвегия
296.6
2
Сара Таканаси
Япония
287.9
3
Ника Крижнар
Словения
287.1
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021