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Норвежец Амундсен поделился подробностями своего падения в ходе «разделки» на ЧМ

Норвежец Амундсен поделился подробностями своего падения в ходе «разделки» на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен поделился подробностями своего падения, которое случилось в ходе индивидуальной гонки на 15 км в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Спортсмен был в числе лучших на контрольных отсечках по ходу дистанции. В результате норвежец финишировал третьим.

«Я, естественно, очень доволен. Могу сказать, что провёл хорошую гонку. Я получил ранний стартовый номер и, конечно же, имел хорошие условия. Добился результата, которого заслужил, однако произошло это падение на последнем спуске.

На том повороте я почувствовал какую-то слабость в ногах. А когда потерял равновесие, понял, что спастись будет очень сложно У меня и не получилось, зато я быстро поднялся и продолжил гонку. Я злюсь на себя. Но признаться, тогда я подумал, что это может случиться и с другими. Конечно, я бы всё равно не выиграл, но мог бы показать лучшее время», — приводит слова Амундсена Expressen.

Норвежский лыжник Амундсен упал в гонке на 15 км на чемпионате мира
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