FIS объяснила решение не посыпать трассу солью перед «разделкой» на ЧМ

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) объяснили решение не посыпать трассу солью перед проведением мужской индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).



«Из-за слишком низкой влажности и отсутствия солнца не было никакого смысла посыпать трассу солью, так как это не имело бы необходимого эффекта для сухого снега», — приводит слова FIS ТАСС.



Победу в гонке одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Вторым финишировал его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку лучших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен.



Александр Большунов стал лучшим из россиян, придя к финишу четвёртым. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.

Бородавко сказал, что решение не солить трассу сказалось на результате Большунова