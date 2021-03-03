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FIS объяснила решение не посыпать трассу солью перед «разделкой» на ЧМ

FIS объяснила решение не посыпать трассу солью перед «разделкой» на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) объяснили решение не посыпать трассу солью перед проведением мужской индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Из-за слишком низкой влажности и отсутствия солнца не было никакого смысла посыпать трассу солью, так как это не имело бы необходимого эффекта для сухого снега», — приводит слова FIS ТАСС.

Победу в гонке одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Вторым финишировал его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку лучших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

Александр Большунов стал лучшим из россиян, придя к финишу четвёртым. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.

Бородавко сказал, что решение не солить трассу сказалось на результате Большунова
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