Кирвисниеми — о 4-м месте Большунова в «разделке»: быстрый старт не пошёл ему на пользу

Шестикратный бронзовый призёр Олимпийских игр бывший лыжник Харри Кирвисниеми прокомментировал выступление Александра Большунова в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом, в которой россиянин занял четвёртое место.
«Большунов всё-таки тоже человек. Слишком быстрый старт не пошёл ему на пользу. Он сделал всё что мог и стал четвёртым, так что для него всё не так и безнадёжно.
Масс-старт на 50 км? Все фавориты этой гонки также выступали в среду и, вероятно, выступят в пятницу. В этом смысле каждый находится в равных условиях. Считаю, что Большунов вполне способен выиграть масс-старт», — приводит слова Кирвисниеми Ilta-Sanomat.
Победу в «разделке» одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Вторым финишировал его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку лучших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен.
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