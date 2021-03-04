Крюгер: горжусь, что мы, трое норвежцев, были лучше Большунова

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер поделился эмоциями после выступления в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), сообщив, что ему было приятно опередить Александра Большунова.



«Приятно осознавать, что мы можем обогнать Большунова. Я горжусь, что мы, трое норвежцев, были лучше его», — приводит слова Крюгера Aftonbladet.



Бывший шведский лыжник Андерс Бломквист, ныне работающий спортивным комментатором, предположил, что, лыжи норвежцев были подготовлены для гонки лучше.



«Было видно, что Александр устал на середине дистанции. Думаю, у норвежцев лыжи сегодня были получше», — сказал Бломквист.



Напомним, в «разделке» Большунов стал лучшим из россиян, придя к финишу четвёртым. Победу в гонке одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Вторым финишировал Крюгер. А замкнул тройку лучших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

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