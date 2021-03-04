По числу золотых медалей на ЧМ в Оберстдорфе Норвегия опережает все команды вместе взятые

Вчера, 3 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) было разыграно два комплекта медалей. Золото в прыжках на лыжах с трамплина завоевала норвежка Марен Лундбю. А по итогам индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом весь пьедестал заняли норвежские лыжники. Таким образом, на счету национальной команды Норвегии стало на четыре медали больше. Всего у сборной Норвегии 9 золотых наград, что больше, чем у всех остальных команд вместе взятых (7).
В активе сборной России золото Александра Большунова, которое он добыл в скиатлоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте. С двумя медалями российская команда занимает шестое место.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Оберстдорф, Германия. Медальный зачёт
1. Норвегия – 9 золотых – 7 серебряных – 6 бронзовых (22 медали)
2. Швеция – 2-2-2 (6)
3. Германия – 1-2-0 (3)
4. Словения – 1-1-4 (6)
5. Австрия – 1-0-2 (3)
6. Россия – 1-0-1 (2)
7. Польша — 1-0-0 (1)
8. Финляндия — 0-2-0 (2)
9. Япония — 0-1-1 (2).
10. Швейцария 0–0-1-0 (1)
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