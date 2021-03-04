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Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 4 марта

Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 4 марта
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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С 24 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований на сегодня, 4 марта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф, Германия
Расписание соревнований на 4 марта

13:00 — лыжное двоеборье. Мужчины. HS-137.
15:15 — лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная.
17:15 — лыжное двоеборье. Мужчины. Гонка преследования, 10 км.
19:30 — прыжки с трамплина. Мужчины. HS-137. Квалификация

Напомним, в медальном зачёте чемпионата мира продолжает уверенно лидировать сборная Норвегии. Вчера, 3 марта, золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина завоевала норвежка Марен Лундбю. А по итогам индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом весь пьедестал заняли норвежские лыжники. В настоящее время на счету национальной команды Норвегии 22 медали, а по числу золотых наград она превосходит все команды вместе взятые.

На счету сборной России золото Александра Большунова, которое он добыл в скиатлоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте. С двумя медалями российская команда занимает шестое место.

По числу золотых медалей на ЧМ в Оберстдорфе Норвегия опережает все команды вместе взятые
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