Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 4 марта

С 24 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований на сегодня, 4 марта.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф, Германия
Расписание соревнований на 4 марта
13:00 — лыжное двоеборье. Мужчины. HS-137.
15:15 — лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная.
17:15 — лыжное двоеборье. Мужчины. Гонка преследования, 10 км.
19:30 — прыжки с трамплина. Мужчины. HS-137. Квалификация
Напомним, в медальном зачёте чемпионата мира продолжает уверенно лидировать сборная Норвегии. Вчера, 3 марта, золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина завоевала норвежка Марен Лундбю. А по итогам индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом весь пьедестал заняли норвежские лыжники. В настоящее время на счету национальной команды Норвегии 22 медали, а по числу золотых наград она превосходит все команды вместе взятые.
На счету сборной России золото Александра Большунова, которое он добыл в скиатлоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте. С двумя медалями российская команда занимает шестое место.
- 4 марта 2021
-
08:00
-
07:22
-
00:57
-
00:17
- 3 марта 2021
-
23:50
-
22:52
-
22:38
-
21:54
-
21:08
-
21:08
-
20:58
-
20:44
-
20:20
-
20:04
-
19:39
-
19:21
-
19:13
-
18:08
-
17:50
-
17:33
-
17:24
-
17:17
-
17:10
-
16:57
-
16:57
-
16:49
-
16:49
-
16:44
-
16:42
-
16:37
-
16:37
-
16:30
-
16:28
-
16:28
-
16:22