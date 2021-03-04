Олимпийский чемпион Владимир Смирнов: на месте Большунова я бы отказался от эстафеты на ЧМ

Легендарный советский и казахстанский лыжник, многократный чемпион мира и олимпийский чемпион Владимир Смирнов оценил выступление Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе и шансы российской мужской команды на победу в эстафетной гонке.



«Я болею за Александра Большунова, прекрасно вижу его техническое и моральное состояние. С большим удовольствием наблюдал за его победой в скиатлоне. В его желании быть только первым, стремлении всегда побеждать я вижу себя. Он максималист, и иногда это мешает. Он проиграл коньковую разделку только из-за собственной ошибки. И Саша это прекрасно знает. Не нужно ему было бежать всё подряд. Необходимо трезво оценивать свои силы, прикидывать шансы и бежать только там, где есть максимальная вероятность на медали. Он же свои шансы просто разбазарил.

В разделке он был предельно уставшим, и это сразу бросилось в глаза. Бывшие лыжники могут сразу оценить физическое состояние по технике передвижения. Его состояние в гонке на 15 км отразило усталость последних недель. Всё началось с Лахти, когда на него пошло серьёзное психологическое давление. Он устал не только физически, но и морально. Нужно было полностью перезагрузиться, сбросить с себя всё то, что мешало бежать, и выбрать самые главные гонки. Ну не спринтер Саша, не был им и никогда не будет. Мне показалось, что не было у него рядом человека, который бы посоветовал Большунову, что не нужно разбрасывать силы на всё подряд.

Юрий Бородавко – великолепный тренер, но он, кажется, не мог повлиять на Большунова. В итоге упущенная победа в гонке, где Саша действительно являлся главным фаворитом. Конечно, чемпионат мира ещё не закончился, впереди эстафета и марафон. У сборной России сильная мужская команда, которая в любом составе способна биться за самые высокие места. Другой вопрос, нужно ли это Большунову, у которого есть прекрасная возможность проявить себя в марафоне. Это его гонка. Думаю, ему есть смысл поставить всё именно на марафон. Будь я на месте Большунова, отказался бы от эстафеты – отдохнул и сконцентрировался на последней гонке.

Я уверен, что сборная России справится и без Александра. И может побороться за первое место. Главное – постараться максимально вложиться на втором и третьем этапах и не доводить до финишных разборок с Йоханнесом Клебо. Нужно не тащиться за спиной Норвегии и дрожать, а самим вести гонку. Лучше проиграть в борьбе за золото, чем без особых усилий добежать до серебра или бронзы. Задача у российской команды должна быть одна – победа. А если не думать о победе, никогда её не добьёшься», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Эстафета 4 по 10 км пройдёт 5 марта, масс-старт на 50 км намечен на 7 марта.