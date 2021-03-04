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Гандболистка «Ростова-Дон» Калинина прокомментировала победу в финале Кубка России

Гандболистка «Ростова-Дон» Калинина прокомментировала победу в финале Кубка России
Другие / Гандбол 0

Гандболистка «Ростова-Дон» Виктория Калинина поделилась эмоциями от победы в Кубке России. В финальном матче подопечные Пера Юханссона обыграли тольяттинскую «Ладу» со счётом 25:16.

«Очень рада, что мы завоевали Кубок России, это всегда очень приятно. Спасибо всем клубам, которые принимали участие. Были сыграны отличные и серьёзные матчи.

До 23-й минуты мы не могли сравнять счет? Это женский гандбол, здесь многое непредсказуемо. Нужно всегда держать концентрацию», — приводит слова Калининой официальный сайт ростовского клуба.

В полуфинальном матче «Ростов-Дон» со счётом 30:20 обыграл «Астраханочку», «Лада» одолела подмосковную «Звезду» в серии пенальти — 31:30. В матче за третье место «Астраханочка» победила «Звезду» со счётом 36:27 (19:11).

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