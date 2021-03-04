Алексей Алексеев — о победе «Ростова-Дон» в Кубке России: мало кто в этом сомневался

Главный тренер тольяттинской «Лады» Алексей Алексеев прокомментировал поражение в финальном матче гандбольного Кубка России с «Ростовом-Дон» со счётом 16:25.



«Хочу поздравить «Ростов-Дон» с заслуженной победой и завоеванием Кубка России. Конечно, мало кто в этом сомневался. Но мы старались оказать сопротивление. В первом тайме это удалось, а во втором соперник показал, что он — сильнейшая команда страны. Мы не смогли выдержать нужный темп во втором тайме, сказалась усталость игроков – Никитиной и Щербак. В общем и целом думаю, что игра всем понравилась.

Финальные матчи Кубка России принесут пользу всему российскому гандболу. Тем более, «Ростову-Дон» скоро играть в Лиге чемпионов. Спасибо за организацию такого мероприятия, оно было проведено на высшем уровне. Есть только слова восторга и белая зависть. Молодцы!" — цитирует Алексеева официальный сайт ростовского клуба.