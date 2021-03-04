Норвежский лыжник Сьюр Рёте не выступит в эстафете и может досрочно уехать с ЧМ
Норвежский лыжник Сьюр Рёте сообщил, что не примет участия в эстафете, которая состоится в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия) завтра, 5 марта. Спортсмен рассказал NRK, что его результаты на нынешнем чемпионате не позволяют ему рассчитывать на попадание в состав.
Рёте в Оберстдорфе дважды занял шестое место — в скиатлоне и «разделке». Сьюр также признался, что может досрочно уехать с чемпионата мира, чтобы провести больше времени со своей беременной подругой.
Вчера, 3 марта, норвежские лыжницы заняли весь пьедестал в «разделке». Победу одержал Ханс Кристер Холунд. Серебряным призёром стал Симен Хегстад Крюгер. Третий результат продемонстрировал Харальд Эстберг Амундсен. Россиянин Александр Большунов стал четвёртым.
Большунов рассыпался. А блестящие норвежцы дружно оставили сборную России без медалей
Александр лидировал первую половину дистанции, но сил на финиш совсем не хватило. Норвежские лыжники провели гонку значительно лучше.
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