Маргарита Мамун: а это один из моих первых купальников!

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун показала один из своих первых спортивных купальников.

«А это один из моих первых купальников! Нашла у мамы», — подписала фото Мамун.

Пост доступен в «инстаграме» Маргариты Мамун

В следующем посте Мамун показала, как в детстве выступала в этом купальнике.

Фото: «Инстаграм» Маргариты Мамун

«В продолжении к предыдущему посту. Мне тут примерно 9 лет и, конечно, по тем временам, этот купальник был очень блестящим. Его шили не для меня, родители купили его у другой гимнастки, но в любом случае он был одним из любимых в детстве и казался мне самым красивым!» — призналась спортсменка.

Маргарита также является семикратной чемпионкой мира, четырёхкратной чемпионкой Европы. Она объявила о завершении карьеры в ноябре 2017 года.