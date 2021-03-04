Маргарита Мамун: а это один из моих первых купальников!

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун показала один из своих первых спортивных купальников.
«А это один из моих первых купальников! Нашла у мамы», — подписала фото Мамун.
Пост доступен в «инстаграме» Маргариты Мамун
В следующем посте Мамун показала, как в детстве выступала в этом купальнике.
Фото: «Инстаграм» Маргариты Мамун
«В продолжении к предыдущему посту. Мне тут примерно 9 лет и, конечно, по тем временам, этот купальник был очень блестящим. Его шили не для меня, родители купили его у другой гимнастки, но в любом случае он был одним из любимых в детстве и казался мне самым красивым!» — призналась спортсменка.
Маргарита также является семикратной чемпионкой мира, четырёхкратной чемпионкой Европы. Она объявила о завершении карьеры в ноябре 2017 года.
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