Артём Мальцев: я не говорил с Большуновым. Он делает что хочет
Российский лыжник Артём Мальцев, занявший пятое место в индивидуальной гонке на 15 км в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия), прокомментировал решение соотечественника Александра Большунова отказаться от общения с журналистами после «разделки». Большунов был расстроен четвёртым местом и не стал давать интервью.
«Я не говорил с Большуновым. Он делает что хочет», — приводит слова Мальцева Dagbladet.
Победу в гонке одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Второе место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку сильнейших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Сегодня, 4 марта, на чемпионате мира состоится женская эстафетная гонка. Соревнования в Оберстдорфе завершатся 7 марта.
Легков — об отказе Большунова от интервью после «разделки»: в России его всё равно уважают
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