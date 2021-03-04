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Артём Мальцев: я не говорил с Большуновым. Он делает что хочет

Артём Мальцев: я не говорил с Большуновым. Он делает что хочет
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Российский лыжник Артём Мальцев, занявший пятое место в индивидуальной гонке на 15 км в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия), прокомментировал решение соотечественника Александра Большунова отказаться от общения с журналистами после «разделки». Большунов был расстроен четвёртым местом и не стал давать интервью.

«Я не говорил с Большуновым. Он делает что хочет», — приводит слова Мальцева Dagbladet.

Победу в гонке одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Второе место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку сильнейших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Сегодня, 4 марта, на чемпионате мира состоится женская эстафетная гонка. Соревнования в Оберстдорфе завершатся 7 марта.

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