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Крянин: все кричали, что Большунов выиграет. Но норвежцы показали, что они сильные тактики

Крянин: все кричали, что Большунов выиграет. Но норвежцы показали, что они сильные тактики
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин высказал мнение, чего не хватило Александру Большунову, чтобы взять медаль в гонке на 15 км на ЧМ в Оберстдорфе.

«Думаю, что Саша просто неправильно распределил силы. Денис Спицов умеет бегать эту гонку очень хорошо, и он так быстро её никогда не начинает, что показали сегодня и норвежцы. У Саши состояние позволяет бороться и за медали, и за первое место. Мальцев порадовал, для его уровня выступил неплохо.

В последующих гонках у нас максимальные шансы. Сегодня тоже все кричали, что Большунов выиграет, но норвежцы показали, что они сильные тактики, и обыграли наших. Думаю, сейчас наши ребята станут немножко потрезвее к этим вопросам относиться и в эстафете покажут бой», — цитируют Крянина «Известия».

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