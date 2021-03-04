Крянин: все кричали, что Большунов выиграет. Но норвежцы показали, что они сильные тактики

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин высказал мнение, чего не хватило Александру Большунову, чтобы взять медаль в гонке на 15 км на ЧМ в Оберстдорфе.

«Думаю, что Саша просто неправильно распределил силы. Денис Спицов умеет бегать эту гонку очень хорошо, и он так быстро её никогда не начинает, что показали сегодня и норвежцы. У Саши состояние позволяет бороться и за медали, и за первое место. Мальцев порадовал, для его уровня выступил неплохо.

В последующих гонках у нас максимальные шансы. Сегодня тоже все кричали, что Большунов выиграет, но норвежцы показали, что они сильные тактики, и обыграли наших. Думаю, сейчас наши ребята станут немножко потрезвее к этим вопросам относиться и в эстафете покажут бой», — цитируют Крянина «Известия».