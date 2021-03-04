Александр Легков: Холунд был невероятно быстр, а Амундсен — это новая звезда

Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легков отметил результаты норвежцев в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Победу одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Второе место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку сильнейших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

«Во второй половине гонки Холунд был невероятно быстр. Просто сумасшествие. То же самое касается и Крюгера. А Амундсен — это новая звезда», — приводит слова Легкова Dagbladet.

Лучшим из россиян в «разделке» стал Александр Большунов, занявший четвёртое место. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м. Чемпионат мира завершится 7 марта.