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Тренер сборной России по биатлону рассказал, в чём состоит уникальность Большунова

Тренер сборной России по биатлону рассказал, в чём состоит уникальность Большунова
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что есть у лыжника Александра Большунова, чего нет у других спортсменов.

«Я бы по-другому поставил вопрос: что есть у Большунова и нет у многих других спортсменов лыжной направленности? Целеустремлённости и огромного желания добиться успеха. Такого заряженного спортсмена, который готов делать любую тренировочную работу, лишь бы она дала результат, я не знаю.

Плюс выдающиеся физические данные. Но не супервыдающиеся, как, например, у Клебо. Йоханнес – это двигательный суперталант, он сразу себя проявил, в отличие от Большунова.

Но теперь Саша вышел на первые роли, а за этим стоит огромный, самоотверженный труд. И труд не просто на тренировке, а в работе над собой всегда, круглые сутки. Таким спортсменом был Никита Крюков», — цитирует Каминского Metaratings.

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