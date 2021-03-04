Кершоу: все российские лыжники сдали на последнем круге. Это не может быть совпадением

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал результаты мужской индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира. Весь пьедестал заняли норвежцы, лучшим из россиян стал Александр Большунов, занявший четвёртое место. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.

«Большунов поначалу выглядел очень мощно, очень активно работал. Но на последнем круге все российские лыжники начали сдавать. Это не может быть совпадением, когда мы говорим о стольких сильных ребятах. Думаю, что-то случилось с лыжами. Если в условиях подтаявшего и грязного снега допустить ошибку со структурой, лыжи могут здорово работать в первые пять километров, но потом прилипнет столько всякой грязи, что скорость лыж начнёт стремительно падать. В таких условиях очень сложно заставить лыжи работать. Абсолютно у всех россиян — одно и то же.

Большунов резко ловил секунды в конце гонки, Мальцев тоже отставал. Да, если один-два лыжника сдают по ходу гонки, это нормальное явление, не все могут разложить силы на всю дистанцию. Но если ты напортачил со структурой, если не протестировал её должным образом на дистанции, тебя ждёт расплата. Я сам с таким сталкивался неоднократно.

Я не утверждаю, что это поражение сервис-бригады. Просто интересно, почему все россияне сдали на последнем круге. Хотя по Большунову было видно, что он зажат. На первом отрезке он шёл мощными прыжками, а дальше начались проблемы. У Александра прекрасная техника, но по ходу дистанции его начало болтать в разные стороны. Нечто похожее случилось и с Нисканеном, который выдохся. У финна ещё сломалась палка, но я не видел, чтобы он падал», — рассказал Кершоу в подкасте FasterSkier.