Артём Мальцев рассказал об ожиданиях от эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам
Российский лыжник Артём Мальцев поделился ожиданиями от эстафетной гонки, которая состоится в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия) завтра, 5 марта.
«Думаю, у нас будет отличная команда в эстафете, несмотря на то что мы потеряли несколько хороших лыжников. Это будет увлекательная гонка», — приводит слова Мальцева Dagbladet.
Для Сергея Устюгова и Дениса Спицова чемпионат мира завершился досрочно. Устюгов не смог продолжить выступление из-за состояния ноги: «Наверное, это надрыв. Не могу полноценно сесть на спуске, опираюсь на одну ногу. И в спринте левая полноценно не работала». Спицов на тренировке упал и сломал руку.
Вчера Мальцев занял пятое место в индивидуальной гонке на 15 км. Чемпионат мира завершится 7 марта.
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