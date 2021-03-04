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Кершоу: если норвежцы не выиграют эстафету, это не будет поддаваться логике

Кершоу: если норвежцы не выиграют эстафету, это не будет поддаваться логике
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадский лыжник Девон Кершоу считает, что Ханс Кристер Холунд достоин включения в состав сборной Норвегии на эстафету.

«Холунд сильно недооценён. Он постоянно где-то в тени, даже несмотря на свои результаты. В Пхёнчхане Ханс был третьим в скиатлоне, но его не включили в эстафету. Тогда был большой скандал, потому что норвежцы поставили Дидрика Тёнсета, который был явно не в форме. Правда, они всё равно выиграли. Затем Холунд выиграл гонку на 50 км в Зеефельде, но его снова не включили в эстафету. Этот парень вообще никогда не попадает в эстафетную команду Норвегии на крупных турнирах, несмотря на свои медали. Но разве можно его не поставить сейчас!

Если никто не заболеет, то, думаю, у Норвегии Иверсен будет на первом этапе, Холунд — на втором, Крюгер — на третьем, Клебо — на последнем. Правда, коньковая часть эстафеты куда сложнее, поэтому не исключаю, что Клебо поставят на один из первых этапов, а финишёром будет, например, Крюгер или Иверсен. Если норвежская четвёрка не выиграет гонку, это будет нечто такое, что не поддаётся логике. Они должны привозить всем минуту и более. Сейчас норвежцы гораздо сильнее всех остальных», — высказал мнение Кершоу в подкасте FasterSkier.

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