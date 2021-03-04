В FIS уточнили, когда истечёт испытательный срок Александра Большунова за стычку с финном

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) уточнили, что испытательный срок Александра Большунова за инцидент с финским лыжником Йони Мяки истечёт только в следующем сезоне, а не во время чемпионата мира в Оберстдорфе. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально считалось, что испытательный срок распространяется только на пять гонок чемпионата мира в Оберстдорфе и завершится 5 марта, после мужской эстафеты. Путаница возникла в связи с неверным толкованием понятия FIS Events, которое прописано в решении по делу Большунова. В FIS пояснили, что речь идёт не о количестве гонок, а о количестве полноценных соревнований, к которым относятся этапы Кубка мира и чемпионаты мира.

«К FIS Events относятся все соревнования Кубка мира или чемпионата мира, которые проводятся в одно и то же время в одном и том же месте, в соответствии с календарём FIS. Речь идёт не о гонках, а о целых мероприятиях. Чемпионат мира считается только одним событием».

Таким образом, испытательный срок Большунова будет распространяться не только на чемпионат мира, но и на четыре следующих этапа Кубка мира. Ближайший пройдёт в Энгадине (Швейцария) с 13 по 14 марта. Поскольку он будет заключительным в сезоне, испытательный срок истечёт только осенью, после трёх этапов Кубка мира сезона-2021/2022.