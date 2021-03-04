Турышев: кризис Большунова в «разделке» связан с трассой — она была очень мягкая

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев подытожил выступление спортсменов в гонках с раздельным стартом. Напомним, россияне остались в них без медалей — у мужчин четвёртым стал Александр Большунов, у девушек Татьяна Сорина заняла пятое место.



«К сожалению, без медалей, хотя отчаянно боролись за призовые места. Сорина показала достойный результат, проиграв третьему месту всего лишь семь секунд. До последнего надеялись, что она поборется за бронзу. Другие продемонстрировали неплохое физическое состояние. Единственное, Юлия Ступак подустала после спринта, и было небольшое отчаяние, что ей с Натальей Непряевой не удалось взять медаль. Может, это сыграло свою роль. Но девчонки по-боевому настроены на эстафету, и мы очень надеемся, что они будут биться до последнего за призовые места.



Кризис Большунова во второй половине дистанции, скорее всего, связан со спецификой трассы — она была очень мягкая, организаторы её не посолили. Самый большой подъём был очень мягким, а Александр – достаточно крупный спортсмен, и этот подъём дался ему непросто. Мальцев провёл превосходную гонку, проиграв считаные секунды Большунову. Неплохо сбегали Иван Якимушкин и Андрей Мельниченко. Не будем отчаиваться, ждём эстафет. Ребята готовы показать свой максимум, поддержать друг друга в команде, отработав не только за себя, но и за того парня. То есть за всю четвёрку», — рассказал Турышев в инстаграм-аккаунте «На лыжи».

Большунов просто «встал» на дистанции и проиграл! Что же случилось с Сашей на ЧМ-2021? Оказалось, что организаторы не посолили трассу, из-за чего лидеру сборной России было сложно бежать.