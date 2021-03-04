Норвежец Рёте покидает чемпионат мира, чтобы быть рядом с беременной подругой

Норвежский лыжник Сьюр Рёте больше не выступит на чемпионате мира в Оберстдорфе и вернётся на родину.



Причиной стало желание спортсмена быть рядом со своей беременной подругой Сив Эмили Лёвволд. Она должна родить ребёнка до 7 марта, сообщает NRK. Ранее Рёте заявлял, что причиной отъезда с мирового первенства могут стать его результаты, которые не позволяют ему рассчитывать на попадание в состав на оставшиеся гонки – эстафету и масс-старт. В скиатлоне и в гонке с раздельным стартом на 15 км Рёте оба раза занимал шестое место.



Вчера, 3 марта, норвежские лыжники заняли весь пьедестал в «разделке». Победу одержал Ханс Кристер Холунд. Серебряным призёром стал Симен Хегстад Крюгер. Третий результат продемонстрировал Харальд Эстберг Амундсен.