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Норвежец Рёте покидает чемпионат мира, чтобы быть рядом с беременной подругой

Норвежец Рёте покидает чемпионат мира, чтобы быть рядом с беременной подругой
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Норвежский лыжник Сьюр Рёте больше не выступит на чемпионате мира в Оберстдорфе и вернётся на родину.

Причиной стало желание спортсмена быть рядом со своей беременной подругой Сив Эмили Лёвволд. Она должна родить ребёнка до 7 марта, сообщает NRK. Ранее Рёте заявлял, что причиной отъезда с мирового первенства могут стать его результаты, которые не позволяют ему рассчитывать на попадание в состав на оставшиеся гонки – эстафету и масс-старт. В скиатлоне и в гонке с раздельным стартом на 15 км Рёте оба раза занимал шестое место.

Вчера, 3 марта, норвежские лыжники заняли весь пьедестал в «разделке». Победу одержал Ханс Кристер Холунд. Серебряным призёром стал Симен Хегстад Крюгер. Третий результат продемонстрировал Харальд Эстберг Амундсен.

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