Советник Вяльбе: тренироваться больше, чем Большунов, просто нереально

Спортивный менеджер Александр Пак, советник главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, поделился мнением о лидере мужской сборной России Александре Большунове. На ЧМ-2021 в Оберстдорфе Большунов завоевал уже две медали: золото в скиатлоне и бронзу в командном спринте.

«Не нужно думать, что мощно тренируются только спортсмены сборной России, – тренируются все и делают это не хуже наших. Не нужно думать, что если наши лыжники выигрывают не всё подряд, это означает, что они не хотят тренироваться. Все хотят выиграть.

Давным-давно прошли времена, когда наши лыжники и лыжницы доминировали в спорте. Сегодня ты выигрываешь, завтра проигрываешь – и это нормально. Даже Большунов не всесилен, хотя тренироваться больше, чем это делает он, просто нереально, как мне кажется», — рассказал Пак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Паком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.