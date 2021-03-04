Советник Вяльбе: тренироваться больше, чем Большунов, просто нереально

Спортивный менеджер Александр Пак, советник главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, поделился мнением о лидере мужской сборной России Александре Большунове. На ЧМ-2021 в Оберстдорфе Большунов завоевал уже две медали: золото в скиатлоне и бронзу в командном спринте.
«Не нужно думать, что мощно тренируются только спортсмены сборной России, – тренируются все и делают это не хуже наших. Не нужно думать, что если наши лыжники выигрывают не всё подряд, это означает, что они не хотят тренироваться. Все хотят выиграть.
Давным-давно прошли времена, когда наши лыжники и лыжницы доминировали в спорте. Сегодня ты выигрываешь, завтра проигрываешь – и это нормально. Даже Большунов не всесилен, хотя тренироваться больше, чем это делает он, просто нереально, как мне кажется», — рассказал Пак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью с Паком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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