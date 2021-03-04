У шведок, которые были фаворитками эстафеты на ЧМ, проблемы с лыжами. Они резко отстали

Сборная Швеции, считавшаяся главным фаворитом женской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), испытывает явные проблемы с лыжами в ходе гонки. На отметке в 10 км шведки идёт девятыми и отстают от лидера, сборной Норвегии, на 1 минуту и 39 секунд.
За команду Швеции выступают Йонна Сундлинг, Шарлотт Калла, Эбба Андерссон и Фрида Карлссон.
Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легко, комментирующий гонку, так оценил ситуацию: «Шведы в шоке. Начудили они с лыжами. Мне кажется, в этом причина».
За сборную России в эстафете выступают Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. В состав команды Норвегии вошли Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм. Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.
- 4 марта 2021
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