У шведок, которые были фаворитками эстафеты на ЧМ, проблемы с лыжами. Они резко отстали

Сборная Швеции, считавшаяся главным фаворитом женской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), испытывает явные проблемы с лыжами в ходе гонки. На отметке в 10 км шведки идёт девятыми и отстают от лидера, сборной Норвегии, на 1 минуту и 39 секунд.

За команду Швеции выступают Йонна Сундлинг, Шарлотт Калла, Эбба Андерссон и Фрида Карлссон.

Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легко, комментирующий гонку, так оценил ситуацию: «Шведы в шоке. Начудили они с лыжами. Мне кажется, в этом причина».

За сборную России в эстафете выступают Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. В состав команды Норвегии вошли Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм. Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.