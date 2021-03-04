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Бородавко — о серебре в эстафете: а говорили, что нам светит только третье место

Бородавко — о серебре в эстафете: а говорили, что нам светит только третье место
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал серебряные медали россиянок в женской эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Не знаю кто там говорил, что нам светит только третье место. Мы девчонкам говорили, что будем бороться за золото, почти так оно и получилось. Все показали максимум, выполнили всё, что просили. Давно у нас не было такой ровной командой с отличными перспективами на будущее. Если каждая спортсменка ещё поработает над собой, то у нас будет очень перспективная команда», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

За национальную команду выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Победу одержали представительницы сборной Норвегии.

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