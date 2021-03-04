Крянин назвал серебро девушек в эстафете феноменальным выступлением

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин высоко оценил второе место женской сборной России в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе.
«Это феноменальное выступление со стороны наших девушек. Есть над чем работать. До первого места ещё не дотягиваем. То, что они сегодня сотворили — чудо. Молодцы, девчонки! Рады, что так получилось. Классно!
Девчонки просто настроились именно на эту эстафету. Они собирались вчетвером, обсуждали друг с другом все вопросы, связанные с тактикой прохождения. И уже неважно, болит ли у тебя рука или нога. Главное — показать, на что ты способен. Без медали был бы осадочек», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
За национальную команду выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Победу одержали представительницы сборной Норвегии.
- 4 марта 2021
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