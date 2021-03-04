Вяльбе о серебре россиянок на ЧМ: сказала девчонкам: «Ласточки золотые, как я вас люблю!»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление россиянок в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе. Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебро.
«У меня такое счастье за девчонок! Мы всё-таки не зря надеялись, в них верили. Я вчера неоднократно говорила, что эстафета — это самая непредсказуемая гонка. Все считали фаворитами шведок, и мы видели, какая трагичная у них была эстафета. Я просто хочу сказать огромное спасибо всем девчонкам, нашему сервису. До сегодняшнего дня всё у нас идёт гладко. Я просто счастлива.
Я обнималась с девочками, целовалась. Поддержала Наташку. Она сказала, что было очень тяжело. Сказала девчонкам спасибо: «Мои ласточки золотые, как я вас люблю!» Я считаю, Наташа и Татьяна проявили мужество. Они понимали, что их ждёт впереди, и с такими травмами сейчас не просто в строю, а выступают очень-очень достойно. Выше всяких похвал.
Сколько лет оставила у трассы? А нормально… Уже привыкла к этому. Когда мне в рацию говорят: «Елена Валерьевна, не плачь», я отвечаю, что это хорошие слёзы», — сказал Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Победу в гонке одержала Норвегия, третье место заняла Финляндия.
- 4 марта 2021
-
17:50
-
17:48
-
17:44
-
17:22
-
17:10
-
17:10
-
17:00
-
16:56
-
16:56
-
16:52
-
16:44
-
16:40
-
16:39
-
16:37
-
16:33
-
16:24
-
16:21
-
16:21
-
16:09
-
16:01
-
15:47
-
15:26
-
15:14
-
15:11
-
14:41
-
14:25
-
14:04
-
13:51
-
13:33
-
13:33
-
12:31
-
12:31
-
12:30
-
12:00
-
11:52