Наталья Непряева — об эстафете на ЧМ: мне не было скучно идти в одиночестве
Российская лыжница Наталья Непряева оценила выступление на заключительном этапе эстафеты в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия).
«Мне не было скучно идти в одиночестве. Я старалась провести свою гонку. Самое главное — это, конечно, было не подпустить тех, кто сзади. Всё равно ориентировалась на Фоссесхолм и старалась более-менее держать расстояние. Ни в коем случае нельзя было бросаться, задача была ровно пройти оба круга. Все тренеры на трассе говорили, что надо идти ровно и не поддаваться эмоциям», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебро. Победу в эстафете одержала Норвегия. Бронза досталась Финляндии.
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