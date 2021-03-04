Наталья Непряева — об эстафете на ЧМ: мне не было скучно идти в одиночестве

Российская лыжница Наталья Непряева оценила выступление на заключительном этапе эстафеты в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия).

«Мне не было скучно идти в одиночестве. Я старалась провести свою гонку. Самое главное — это, конечно, было не подпустить тех, кто сзади. Всё равно ориентировалась на Фоссесхолм и старалась более-менее держать расстояние. Ни в коем случае нельзя было бросаться, задача была ровно пройти оба круга. Все тренеры на трассе говорили, что надо идти ровно и не поддаваться эмоциям», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебро. Победу в эстафете одержала Норвегия. Бронза досталась Финляндии.