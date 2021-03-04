Сорина: Йохауг уже с первого круга начала выигрывать у меня по пять секунд

Лыжница сборной России Татьяна Сорина оценила своё выступление в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Сорина бежала на третьем этапе, одной из её соперниц была лидер сборной Норвегии Терезе Йохауг. Российская команда завоевала серебро.

«Задача была не кинуться, чтобы второй круг более-менее в своём темпе отработать. Но эмоции меня захлестнули! Захотелось эти четыре секунды отыграть сразу. Захотелось в спину поработать. Думала, что будет полегче, но на подъёме легче не было. Пришлось на свой темп переключаться. Йохауг уже с первого круга начала выигрывать у меня по пять секунд. Я думала, что по итогам этапа смогу уложиться в 10 секунд проигрыша. Но приехала в 20 секундах от Терезе.

Очень рада, что в своей первой эстафете получу медаль. Когда у девчонок было обидное четвёртое место, когда мне не хватило чуть-чуть… Я выходила на старт и думала, что сегодня нужно выйти и, разозлившись на всех, отработать по полной. Проигрывать нельзя было сегодня», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».