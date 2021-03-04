Рочев – о женской эстафете: норвежки сохраняли отрыв, скрипя зубами

Чемпион мира 2005 года по лыжным гонкам Василий Рочев-младший оценил выступление российских лыжниц в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе. Напомним, девушки завоевали серебряные медали.



«Результат отличный, даже если не сказать, что очень! Девчонки, несомненно, молодцы. На самом деле у нас сегодня не было слабых звеньев. Каждая из девушек показала на каждом этапе личные класс и мастерство. Эстафета без единой претензии. Отработано по максимуму и абсолютно заслуженная медаль в честной борьбе.



Я бы не сказал, что Сорина прям не бросилась за Терезой Йохауг. Татьяна выбрала правильную тактику, выдержала темп и 20 секунд на передаче этапа от Йохауг — достойный результат. Всем понятно, кто такая Тереза, и здесь даже можно её упрекнуть, что она не минуту привезла, а всего 20 секунд с лишним. Но отмечу, что Сорина шла всё-таки чуть-чуть с превышением темпа, но удержала его. Не было провалов, по секунде проигрывала, по чуть-чуть. Она разложила скорость по дистанции. Так уж повелось, что второй и третий этап — основа. Они делают итоговый результат. Так сегодня произошло, и ещё раз повторюсь, что провалов у нас не было. Первый этап от Кирпиченко был хороший, Ступак дала отрыв, Сорина его преумножила, а Непряева удержала. Выполнена задача максимум.



Интрига была до финиша, и норвежки хапнули нервы переживания. Они привыкли к минутным отрывам, а на четвёртом этапе было видно, как им тяжело. Скрипя зубами, пытались сохранить отрыв, и у них это получилось», — отметил Рочев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.