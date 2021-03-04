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Шведка Калла – о провале в эстафете: чувствую пустоту

Шведка Калла – о провале в эстафете: чувствую пустоту
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Шведская лыжница Шарлотт Калла прокомментировала неудачное выступление в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Трёхкратная чемпионка мира, проводя в эстафете второй этап, очень сильно отстала от группы лидеров. Начав пятикилометровую дистанцию с отставанием в 12.5 секунды от лидеров, Калла финишировала с отставанием в 1 минуту и 39 секунд. Следующие за ней Эбба Андерссон и Фрида Карлссон не смогли улучшить позиции, и Швеция заняла шестое место.

«Мало что получилось. Ужасно печально, что это произошло в эстафете, когда Эбба и Фрида в отличной форме. Очень жаль, что они не получили лучшую стартовую позицию. Тяжело было на подъёмах. Чувствую пустоту. Это совсем не то, чего я ожидала сегодня. Это действительно тяжёлый день», — приводит слова Каллы Еxpressen.

Чемпионами стали норвежские лыжницы, сборная России заняла второе место, бронзу, благодаря финишному рывку Кристы Пярмякоски, завоевали финские девушки.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
04 марта 2021, четверг. 15:15 МСК
Окончено
1
Норвегия
53:43.20
2
Россия
+26.60
3
Финляндия
+46.20
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