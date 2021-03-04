Яна Кирпиченко: телефоны очень сильно отвлекают, но невозможно думать только о гонках
Российская лыжница Яна Кирпиченко прокомментировала слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая не исключила, что вернёт в национальную команду запрет на общение в соцсетях во время соревнований.
«Не скажу, что мы «зависаем». Конечно, телефоны очень сильно отвлекают, но невозможно думать только о гонках. Так можно перегореть. А так, если что-то смотришь, хоть отвлекаешься», — приводит слова Кирпиченко «Р-Спорт».
Сегодня, 4 марта, российская команда завоевала серебряные медали. В её составе выступили Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Победу одержали представительницы сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм.
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