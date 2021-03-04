Финка Йоэнсуу — об эстафете на ЧМ в Оберстдорфе: никогда раньше так не волновалась
Финская лыжница Ясми Йоэнсуу прокомментировала третье место своей команды в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
«Никогда прежде я не была так взволнована перед гонкой. Волнение чувствовалось и ночью, и утром. Думала, что оно пройдёт, когда я начну гонку, но нет.
Просто потрясающе, что наконец я впервые попала в национальную команду, на чемпионат мира, где провела хорошую гонку. Это большая честь, что мне выпал шанс принять участие в эстафете. Значит, мне доверяют. Я и сама чувствую, что неплохо справилась. Давление, конечно, было большим, но у нас сильная команда. И когда удача на нашей стороне, мы всегда боремся за медали. Сегодня так и было», — приводит слова Йоэнсуу Ilta-Sanomat.
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