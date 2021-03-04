Стала известна расстановка россиян в мужской эстафете на ЧМ — 2021 в Оберстдорфе

Международная федерация лыжного спорта опубликовала информацию о стартовых номерах лыжников в мужской эстафете на чемпионате мира, который проходит в Оберстдорфе (Германия). В российской команде начнёт эстафету Алексей Червоткин, за ним побегут Иван Якимушкин и Артём Мальцев, а финишировать будет Александр Большунов.
Мужская эстафетная гонка состоится завтра, 5 марта. Начало — в 15:15 мск.
Напомним, сегодня, 4 марта, состоялась женская эстафетная гонка. Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебряные медали. Этот результат стал лучшим для сборной России в женской эстафете за последние 16 лет.
На чемпионате мира в Оберстдорфе сборная России завоевала уже три медали. Ранее Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, затем вместе с Глебом Ретивых — бронзу в командном спринте.
- 4 марта 2021
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