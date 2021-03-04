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Непряева: в эстафете старалась не рисковать на спусках. Один раз уже рискнула — хватит

Непряева: в эстафете старалась не рисковать на спусках. Один раз уже рискнула — хватит
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о перенесённой травме. Напомним, Непряева сломала руку на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) в конце января, 31 января спортсменку прооперировали.

«Не то чтобы страх… я просто старалась не рисковать. Один раз уже рискнула — хватит. Понимала, что риски на спусках мне ничего не дадут, можно отыграть 2-3 секунды, но в итоге потерять намного больше.

С рукой всё так же, как и на прошлых гонках. Конечно, она лимитирует, отвлекает, но ни в коем случае не ограничивает меня. Нельзя сказать, что рука виновата и если бы не она, то я бы сейчас летала.

Отвлекает ли боль в руке от усталости и в мышцах? На самом деле наоборот — боль в мышцах отвлекает от боли в руке», — приводит слова Непряевой «Матч ТВ».

Наталья Непряева — об эстафете на ЧМ: мне не было скучно идти в одиночестве
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