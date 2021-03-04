Непряева: в эстафете старалась не рисковать на спусках. Один раз уже рискнула — хватит

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о перенесённой травме. Напомним, Непряева сломала руку на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) в конце января, 31 января спортсменку прооперировали.

«Не то чтобы страх… я просто старалась не рисковать. Один раз уже рискнула — хватит. Понимала, что риски на спусках мне ничего не дадут, можно отыграть 2-3 секунды, но в итоге потерять намного больше.



С рукой всё так же, как и на прошлых гонках. Конечно, она лимитирует, отвлекает, но ни в коем случае не ограничивает меня. Нельзя сказать, что рука виновата и если бы не она, то я бы сейчас летала.



Отвлекает ли боль в руке от усталости и в мышцах? На самом деле наоборот — боль в мышцах отвлекает от боли в руке», — приводит слова Непряевой «Матч ТВ».