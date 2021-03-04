В Швеции раскритиковали бурное проявление радости норвежки Венг после победы в эстафете

Менеджер сборной Швеции Андерс Быстрём осудил поведение норвежской лыжницы Хейди Венг, которая по окончании эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) проявляла слишком бурную радость. Во время интервью, которое давала шведка Фрида Карлссон, Хейди так радовалась неподалёку, что Фриде стало некомфортно и она захотела уйти.

Фото: https://www.expressen.se/sport/langdskidor/sverige-rasar-mot-de-norska-jubelbilderna/

«Это ужасно неспортивно. Фрида даже захотела уйти оттуда. Когда я это увидел, у меня возникло ощущение, что норвежки могли вести себя несколько иначе. Думаю, можно было бы проявить больше уважения к нам. Глупо и некрасиво», — приводит слова Быстрёма Expressen.



Позже Венг прокомментировала этот эпизод.



«Это получилось спонтанно. Я просто была безмерно счастлива. Никаких плохих намерений у меня не было», — сказала Хейди.



Фрида Карлссон также дала комментарий по этой ситуации.



«Норвежки праздновали своё золото, и мы будем вести себя так же, если выиграем», — заключила Фрида.

Отметим, что выступление в эстафете для сборной Швеции сложилось крайне неудачно.



Трёхкратная чемпионка мира Шарлотт Калла, проводя в гонке второй этап, очень сильно отстала от группы лидеров. Начав пятикилометровую дистанцию с отставанием в 12.5 секунды от лидеров, Калла финишировала с отставанием в 1 минуту и 39 секунд. Следующие за ней Эбба Андерссон и Фрида не смогли улучшить позиции. Швеция в итоге заняла шестое место.