В Швеции раскритиковали бурное проявление радости норвежки Венг после победы в эстафете

Менеджер сборной Швеции Андерс Быстрём осудил поведение норвежской лыжницы Хейди Венг, которая по окончании эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) проявляла слишком бурную радость. Во время интервью, которое давала шведка Фрида Карлссон, Хейди так радовалась неподалёку, что Фриде стало некомфортно и она захотела уйти.
Фото: https://www.expressen.se/sport/langdskidor/sverige-rasar-mot-de-norska-jubelbilderna/
«Это ужасно неспортивно. Фрида даже захотела уйти оттуда. Когда я это увидел, у меня возникло ощущение, что норвежки могли вести себя несколько иначе. Думаю, можно было бы проявить больше уважения к нам. Глупо и некрасиво», — приводит слова Быстрёма Expressen.
Позже Венг прокомментировала этот эпизод.
«Это получилось спонтанно. Я просто была безмерно счастлива. Никаких плохих намерений у меня не было», — сказала Хейди.
Фрида Карлссон также дала комментарий по этой ситуации.
«Норвежки праздновали своё золото, и мы будем вести себя так же, если выиграем», — заключила Фрида.
Отметим, что выступление в эстафете для сборной Швеции сложилось крайне неудачно.
Трёхкратная чемпионка мира Шарлотт Калла, проводя в гонке второй этап, очень сильно отстала от группы лидеров. Начав пятикилометровую дистанцию с отставанием в 12.5 секунды от лидеров, Калла финишировала с отставанием в 1 минуту и 39 секунд. Следующие за ней Эбба Андерссон и Фрида не смогли улучшить позиции. Швеция в итоге заняла шестое место.
- 4 марта 2021
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