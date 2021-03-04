Российские «летающие лыжники» прошли квалификацию на ЧМ в Оберстдорфе

Все российские спортсмены успешно квалифицировались на соревнования по прыжкам с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).



Лучший результат из россиян показал Евгений Климов – за прыжок на 110,0 м он получил 33-ю сумму баллов. Денис Корнилов прыгнул на 105,0 м и стал 39-м. Данил Садреев улетел на 103,0 м – это 44-й результат. Михаил Назаров (97,5 м) – 46-й.



Выиграл квалификацию австрийский «летающий лыжник» Штефан Крафт, приземлившийся на отметке 127,0 м. Вторым стал представитель Норвегии Йоханн Андре Форфанг (133,5 м). Третьим был немец Маркус Айзенбихлер (127,5).



Медали чемпиона мира в прыжках на лыжах у мужчин будут разыграны завтра, 5 марта. Начало — в 19:00 по московскому времени.