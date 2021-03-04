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Российские «летающие лыжники» прошли квалификацию на ЧМ в Оберстдорфе

Российские «летающие лыжники» прошли квалификацию на ЧМ в Оберстдорфе
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Все российские спортсмены успешно квалифицировались на соревнования по прыжкам с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Лучший результат из россиян показал Евгений Климов – за прыжок на 110,0 м он получил 33-ю сумму баллов. Денис Корнилов прыгнул на 105,0 м и стал 39-м. Данил Садреев улетел на 103,0 м – это 44-й результат. Михаил Назаров (97,5 м) – 46-й.

Выиграл квалификацию австрийский «летающий лыжник» Штефан Крафт, приземлившийся на отметке 127,0 м. Вторым стал представитель Норвегии Йоханн Андре Форфанг (133,5 м). Третьим был немец Маркус Айзенбихлер (127,5).

Медали чемпиона мира в прыжках на лыжах у мужчин будут разыграны завтра, 5 марта. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-137. Квалификация
04 марта 2021, четверг. 19:30 МСК
Окончено
1
Штефан Крафт
Австрия
143.5
2
Йоханн Андре Форфанг
Норвегия
142.2
3
Маркус Айзенбихлер
Германия
140.8
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