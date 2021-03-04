Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Кислая обстановка». Юлия Ступак осталась недовольна цветочной церемонией после эстафеты

«Кислая обстановка». Юлия Ступак осталась недовольна цветочной церемонией после эстафеты
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Российская лыжница Юлия Ступак осталась недовольна цветочной церемонией после эстафетной гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, российская команда завоевала серебряные медали. В её составе выступили также Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

«На самом деле включили бы музыку, мы бы хотя бы зажгли. К организаторам вопрос: почему цветочная церемония проходит в такой кислой обстановке? Атмосфера радости строится только на криках победителей и призёров. Так нельзя», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

Победу в эстафете одержали представительницы сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм.

Это лучший результат сборной России в женской эстафете на чемпионате мира с 2005 года.

Юлия Ступак исполнила жизнерадостный танец после эстафеты на ЧМ — 2021. Видео
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021