«Кислая обстановка». Юлия Ступак осталась недовольна цветочной церемонией после эстафеты

Российская лыжница Юлия Ступак осталась недовольна цветочной церемонией после эстафетной гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, российская команда завоевала серебряные медали. В её составе выступили также Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.
«На самом деле включили бы музыку, мы бы хотя бы зажгли. К организаторам вопрос: почему цветочная церемония проходит в такой кислой обстановке? Атмосфера радости строится только на криках победителей и призёров. Так нельзя», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».
Победу в эстафете одержали представительницы сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм.
Это лучший результат сборной России в женской эстафете на чемпионате мира с 2005 года.
- 4 марта 2021
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